В Госдуме раскритиковали идею разрешить коллекторам взыскивать долги за ЖКУ

Глава комитета Госдумы VII созыва по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская раскритиковала идею федеральных чиновников разрешить взыскание долгов за ЖКУ с россиян через коллекторов.

Ранее с предложением внести поправки в жилищный кодекс выступил Минстрой. Позднее инициативу ведомства поддержали и в Минэкономразвития с оговоркой на то, что заключать контракты коммунальщики смогут только с тем коллекторскими фирмами, которые включены в госреестр юридических лиц.

Депутат Госдумы категорически отказалась поддерживать законопроект, который вскоре может попасть на рассмотрение в парламент. Она считает, что чиновники министерств «совершенно не понимают», что из-за пандемии часть россиян оказались в тяжелом финансовом положении. Собеседница «ПС» призвала инициаторов поправок встать на сторону «граждан, а не коллекторов».

«Сейчас, если возражает гражданин, дальше идет судебная процедура, где можно все обстоятельства изложить — почему возник долг. Потому что могут быть совершенно объективные причины, особенно в нашей сегодняшней ситуации. Так что лихачить вот этими коллекторами совершенно ни к чему», – считает Хованская.

Федеральное агентство новостей / Константин Терехов

Председатель профильного комитета отметила, что решать проблему необходимо другими способами. В частности, она посоветовала коммунальным организациям нанять юристов, которые будут курировать судебные процессы с должниками и, в первую очередь, содействовать людям в решении проблем, из-за которых образовались просрочки. Например, помогать оформлять субсидии при потере кормильца или из-за сокращения на работе.

«Пока нет никакого документа [в Госдуме]. Менять закон они смогут только после выборов, поэтому, скорее всего, до первых чисел октября ничего не поменяется уже», – отметила депутат.

К слову, далеко не всегда должниками за коммунальные услуги становятся люди с низким доходом. Так, весной этого года в Воронежской области в просрочке платежей за ЖКУ уличили врио губернатора Виталия Шабалатова. Чиновник полгода не оплачивал коммунальные счета и накопил долг более 73 тысяч рублей.