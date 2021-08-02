Никол Пашинян официально стал премьер-министром Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром республики.

Указ о назначении он подписал 2 августа, в первый день заседания нового парламента. На пост премьер-министра Пашиняна выдвинула фракция Нацсобрания "Гражданский договор", которую он возглавляет.

Полномочия избранного Нацсобрания начинаются с момента открытия ее первой сессии. Согласно конституции республики, президент Армении должен назначить премьер-министром кандидата, которого представило парламентское большинство.

Теперь после официального назначения премьера в Нацсобрании должны сформировать состав кабинета министров в 15-дневний срок. Затем в течение 20 дней правительство должно представить программу дальнейшей работы.