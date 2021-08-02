Суд отложил оглашение приговора Любови Соболь на 3 августа

Преображенский суд Москвы отложил оглашение приговора по делу активистки Любови Соболь. Об этом сообщили представители инстанции.

Экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Соболь обвиняется в нарушении эпидемиологических мер в ходе несанкционированного митинга в центре Москвы в январе 2021 года.

Приговор должны были вынести 2 августа. Однако суд решил отложить оглашение решения на следующий день, сообщили в инстанции РИА Новости.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России