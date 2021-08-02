Белорусский депутат назвал подлостью действия Тимановской на Олимпиаде в Токио

Депутат Палаты представителей Белоруссии Виталий Уткин раскритиковал действия легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио.

Он назвал действия спортсменки "предательством" и "подлостью". Она поступила неправильно по отношению к своим коллегам–спортсменам и гражданам Белоруссии.

"Поступок Кристины Тимановской нельзя характеризовать как спортивный", — процитировал слова Уткина телеканал СТВ.

Депутат также добавил, что эта ситуация могла быть спланированной политической акцией.

Ранее сообщалось, что Франция и страны Евросоюза рассматривают возможность предоставить Тимановской политическое убежище. Девушка жаловалась, якобы тренерский штаб хотел вернуть ее насильно с Олимпиады в Белоруссию, передает сайт 360tv.ru.