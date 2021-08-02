«Он бьет, а она даже не кричит». Кандидат от «Новых людей» объявила войну харассменту

Предприниматель, телеведущая Татьяна Винницкая предложила некоторым бывшим депутатам Госдумы отказаться от идеи войти в ее новый состав из-за склонности политиков к харассменту и проявления неуважения к женщинам. Поводом для обращения стала недавняя история в Екатеринбурге и так и не принятый закон о профилактике насилия.

Пока Госдума медлит с принятием закона о домашнем и бытовом насилии сотни женщин попадают в больницы, а для некоторых жертв рукоприкладство заканчивается летальными исходами.

Громкая история из этой серии произошла в Екатеринбурге. Громкая лишь потому, что подругой пострадавшей девушки Александры оказалась блогер с миллионом подписчиков Ольга Катышева. Девушку избил собственный супруг так, что ее тело представляло собой зрелище не для слабонервных.

«Ранее он неоднократно поднимал на нее руку и угрожал, но она прощала ему: семья, будущий ребенок, верила, что поменяется человек. Но вот из-за ситуации, когда она уже написала заявление на него, решила расстаться с ним окончательно — во второй раз уже. Ну, а он решил, что побоями и угрозами он сможет ее удержать рядом», — рассказала подруга.

Мужчина едва не убил утюгом супругу, которая заявила, что подаст на развод, угрожал, что переломает руки и ноги, если она попытается сбежать. Женщину госпитализировали. Позже в больнице у нее открылось кровотечение, и она потеряла ребенка — выяснилось, что Александра была на втором месяце беременности.

Похищать нельзя, а издеваться можно?

В полицейском протоколе главным стало похищение — супруг действительно вывез Александру с работы в неизвестном направлении для издевательств. Это редкий случай, когда историю предали огласке. Сколько еще женщин страдает у себя дома от побоев и грубости — вопрос открытый.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина напомнила, что при семейно-бытовом насилии в большинстве случаев страдают женщины (91,5%).

Фото из личного архива Оксаны Пушкиной /

Домашнее насилие в России все еще не является преступлением. Оно так и остается бедой преимущественно женщин, которым неоткуда ждать помощи.

«Согласно исследованию СПБГУ, проведенному по заказу Госдумы, почти половина случаев домашнего насилия происходит на регулярной основе. Жертвы не могут вырваться из этого порочного круга, им остается только одно — смириться. Или погибнуть», — говорит Пушкина.

По данным ВЦИОМ, закон о профилактике домашнего насилия поддерживают 70% жителей нашей страны. Но он все еще не принят. Как говорит телеведущая, предприниматель Татьяна Винницкая, женщин в России ненавидят, калечат и убивают.

«Каждая третья, по статистике (а по моим данным, почти 90%) хотя бы раз в жизни сталкивалась с физическим или сексуальным насилием, 75% пострадавших от домашнего насилия — женщины, 83% российских женщин, осужденных за превышение самообороны, защищались от своих партнеров, — говорит Винницкая. — Я лично видела, что происходило с моими знакомыми и подругами. Он бьет ее, а она даже не кричит, потому что боится разбудить дочку в соседней комнате. Он приводит в дом любовницу, потому что жена “жирная после родов”, а она уже настолько забита, что покорно принимает эти правила игры».

Закону быть?

Многое, по мнению экспертов, зависит от традиций и стереотипов, заложенных в общественном сознании. «Бьет значит любит» — увы, этот архаизм все еще актуален.

«Спросите любую, — говорит Винницкая, — у кого есть братья, как воспитывали ее и как мальчиков. Она всегда должна, он все время может. И даже той, кто у родителей одна, зачастую говорили, что хотели мальчика. Если все будет продолжаться как сейчас — женщины в России они просто вымрут».

Подходы к воспитанию меняются не так скоро — слишком глубоко засела в культурном коде патриархальность, полагает Винницкая. А вот закон, по мнению многих экспертов, надо принимать «уже вчера». Но есть и другой вопрос, который поднимает телеведущая: почему на фоне такого масштаба проблемы в Госдуму идут люди, сами ранее уличенные в харассменте.

Любвеобильный депутат

Леонид Слуцкий, глава международного комитета Госдумы нынешнего созыва, идет вторым номером в федеральном списке от ЛДПР. Он уже 25 лет в Госдуме, за такой долгий срок стал соавтором трех законов.

politexpert.net / Аврора Зорина

«Вероятно, его международная деятельность не оставляет времени на законотворчество, но почему-то при этом не является помехой для харассмента, — сетует Винницкая. — Почему этот человек опять выдвигается и скорее всего снова будет избран? Почему бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, высмеивающий девушек и обзывающих журналисток “злобными убожествами”, дерущийся с женщинами, хамящий на дебатах в ТВ-эфире, вновь баллотируется. И тоже, вероятнее всего, будет избран?».

По словам Винницкой, совершенно нелогично, когда с одной стороны есть запрос государства, чтобы население России увеличивалось, но при этом, с другой стороны, избираются люди, которые делают все, чтобы женщины в нашей стране чувствовали себя беззащитными, бесправными, виноватыми во всех мужских грехах.