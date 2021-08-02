Крымчане рассказали о главном отличии между российскими и украинскими туристами

Жители Крыма объяснили разницу между российскими и украинскими туристами, которые приезжают отдохнуть на полуостров. По их словам, путешественников из Украины выдает акцент, с которым они говорят на русском языке.

«Одно из самых главных отличий — акцент, с которым говорят украинцы на русском языке, но только если они с западных регионов или деревень. Однако большинство все же говорят чисто, что даже не поймешь, откуда человек приехал, пока он сам не скажет», — сказал в беседе с ФАН симферополец Андрей Марущенко.

При этом, продолжил собеседник издания, в Крыму «отлично относятся ко всем» туристам вне зависимости от их пола, возраста, расы и вероисповедания. Самое главное, чтобы гости полуострова вели себя «адекватно и не мешали остальным».

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Еще одним отличием между русскими и украинцами крымчане назвали финансовую составляющую, которая наблюдалась и до 2014 года. По словам Натальи из Ялты, россияне чаще прилетали на полуостров на самолете, останавливались в дорогих отелях и в принципе тратили на отдыхе больше денег. Украинцы же предпочитали добираться на поезде и брать еду с собой.

«Украинцы привыкли отдыхать, что называется, за три копейки, арендуя недорогие квартиры и отдыхая на море не на лежаках, а полотенцах. Это же касается кафе и ресторанов: российские туристы их гораздо чаще посещают, нежели украинские, которые обычно готовят дома. В этом нет ничего плохого, просто так сложилось», — рассуждает жительница Ялты.

После 2014 года в республику стало приезжать меньше жителей Украины, так как цены на продукты и услуги выросли. Однако они нашли альтернативу в виде «дикого» отдыха на природе с ночевкой в палатках, о чем говорит большое число автомобилей с украинскими номерами возле зоны для кемпингов.

Ранее блогер из Севастополя Олег Агеев на примере трассы «Таврида» продемонстрировал, с кем крымчанам лучше живется — с Украиной или Россией. Так он прокомментировал критику в адрес Москвы со стороны западных СМИ.