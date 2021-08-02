В Томске двум женщинам устроили публичную порку крапивой

Жители одного из районов Томска запечатлели на видео жестокую расправу над двумя женщинами. Ролик опубликовал в воскресенье, 1 августа, Telegram-канале «Регион-70 Томск».

Видео местные жители сняли из квартиры многоквартирного дома. На кадрах видны две связанные женщины, которых во дворе бьют крапивой мужчины.

После экзекуции мужчины вынесли ведра с водой и облили ею "узниц".

В комментариях под видео реакция не однозначная: кто-то выразил крайнее изумление, кто-то шутил о том, что это БДСМ-сеанс, а кто-то задался вопросом: чем же так провинились женщины.