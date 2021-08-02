Легкоатлетка Тимановская подала документы на предоставление убежища в Польше

Легкоатлетка Кристина Тимановская попросила предоставить ей политическое убежище в Польше. Об этом сообщили в Белорусском фонде спортивной солидарности.

Спортсменка находится в Токио на Олимпиаде. Тимановская общается с Международным олимпийским комитетом и журналистами, отметил представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

"Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше", — констатировал он.

Опейкин добавил, что легкоатлетка уже в пути. Тимановская держится хорошо, добавил представитель фонда.