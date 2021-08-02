Вассерман рассказал, зачем Евросоюз насаждает прозападные ценности в украинских школах

Публицист, политический консультант и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман назвал Украину «лакомым блюдом на обеденном столе Евросоюза». Так он отреагировал на новость о том, что ЕС распорядился выделить Киеву 800 тысяч евро на проведение онлайн-консультаций с молодежью.

Согласно документу, в рамках образовательного проекта EU Study Days (Еврошкола, работающая на Украине с 2013 года) будут созданы онлайн-платформы, виртуальные классы и вебинары для укрепления «проевропейских настроений». Примечательно, что ранее посещать занятия могли только студенты и выпускники вузов. В этом году знакомить с европейскими ценностями начнут даже школьников.

Лекции в украинской Еврошколе бесплатные, а для участия в них молодые люди проходят конкурсный отбор. Встречи в очном формате проходят в разных городах Украины, при этом организаторы оплачивают участникам проезд, проживание и питание. На занятиях студентам рассказывают об отношениях Евросоюза с Киевом, о ходе евроинтеграционных реформ, принципах работы западных институтов и т.д.

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Российский эксперт отмечает, что Брюссель пользуется фанатичным стремлением администрации Владимира Зеленского стать частью ЕС. Западные политики лоббируют на Украине свои интересы, подавая их под предлогом интеграции с Европой.

Вассерман считает, что тем самым ЕС стремится привлечь украинскую молодежь на работу в европейские страны. Вот только вакансии для выходцев из бывшей советской республики отводятся не самые престижные.

«В таких условиях, полагаю, что вот эти уроки будут представлять собой по большей части рассказы о том, как хорошо украинцам работать на сборе урожая в Польше или, скажем, чистить в той же Польше санузлы. Я не вижу в этом никакой пользы по крайней мере для русского большинства граждан Украины. Хотя, конечно, профессиональные украинцы, то есть те, кто надеются извлекать выгоду из отделения Украины от остальной России, могут действительно надеяться на то, что эти уроки им помогут, ибо отделять Украину от остальной России станет немного полегче», — объяснил собеседник «Политики Сегодня».

Проевропейские настроения уже постепенно проникают в украинское общество. Так, в минувшую пятницу, 30 июля, у Офиса президента состоялся рейв ЛГБТ-сообщества с требованием ужесточить наказание за дискриминацию «уязвимых групп людей на почве нетерпимости».

Консервативные украинцы не смогли оставить акцию без внимания и устроили стычку с полицейскими, оцепившими улицу для митинга представителей сексуальных меньшинств. Чтобы успокоить разбушевавшихся противников ЛГБТ-рейва, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и дубинки.