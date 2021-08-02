В США представили отчет республиканцев о происхождении коронавирусной инфекции

Отчет, составленный членами Палаты представителей США от Республиканской партии, основан на данных из открытых источников.

Члены Республиканской партии США представили итоги расследования о происхождении коронавируса. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на опубликованный старшим республиканцем комитета по иностранным делам Майклом Макколом текст.

"По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки", — говорится в отчете.

Авторы отчета утверждают, что коронавирус якобы возник в результате лабораторной утечки. При этом отмечается, что расследование основано на данных, взятых из открытых источников, и на "косвенных свидетельствах".