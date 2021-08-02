Земля и Сатурн окажутся максимально близки друг к другу 2 августа

Сотрудники Московского планетария объяснили, что в понедельник, 2 августа, Сатурн можно будет увидеть с Земли невооруженным глазом.

По словам специалистов, Сатурн лучше всего можно увидеть, если он и Земля находятся по одну сторону от Солнца. Они рассказали, что в противостоянии планета пересекает небесный меридиан в полночь. В это время Сатурн располагается ближе всего к Земле и имеет максимальный блеск.

Эксперты считают, что в понедельник продолжительность ночной видимости Сатурна будет максимальной. Таким образом, у жителей Земли появляется возможность увидеть эту планету невооруженным глазом, хоть в бинокль, хоть в любительский телескоп. Особенно хорошо будут видны его кольца и один из 82 спутников, подчеркнули в планетарии.