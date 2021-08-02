Единовременные пособия в размере 10 тысяч рублей на детей школьного возраста начали перечислять россиянам с понедельника, 2 августа.

Начисление пособий затронет свыше 20 млн детей. На получение денежной поддержки могут претендовать семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Также средства будут начислены на детей старше 18 лет, которые имеют ограничения по здоровью и продолжают обучение в школе.

Старт начислений денежного пособия был запланирован на середину месяца — 16 августа. Но президент России Владимир Путин поручил начать процесс раньше, чтобы семьи имели больше времени на подготовку к школе.