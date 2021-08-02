Баку обвинил ВС Армении в обстреле поселка вблизи границы

Солдаты ВС Армении обстреляли поселок в нахичеванском направлении, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.

Инцидент произошел в 02:27 по московскому времени неподалеку от села Араздейен Ведийского района. Армянские солдаты из стрелкового вооружения вели огонь по позициям азербайджанской армии. Под удар попали позиции ВС Азербайджана вблизи поселка Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Республики.

Потерь среди азербайджанской стороны не зафиксировано. Ответным огнем армянские стрелки были подавлены, говорится в сообщении военного ведомства. На текущий момент обстановка на армяно-азербайджанской границе оценивается как стабильная, подчеркнули в Баку.