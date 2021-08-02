Депутат Рады: Украина неизбежно будет зависеть от российской электроэнергии

В Верховной раде посетовали на зависимость Украины от электроэнергии из России из-за системного кризиса в сфере энергетики. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

Депутат обратил внимание, что в настоящий момент запасы угля на украинских тепловых электростанциях составляют около 800 тыс. тонн, однако реальные потребности куда выше — 3 млн тонн.

«Мы входим в системный кризис энергетики, и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно», — констатировал он.

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Волынец добавил, что запасы не восполняются якобы из-за того, что в 2019 году был снят запрет на импорт российской электроэнергии. Еще одна причина — действия украинских спекулянтов, которые летом нанесли миллиардный ущерб местным производителям.

«Это как гибридная война. Встали украинские шахты, стали останавливаться блоки тепловых электростанций, получили огромные убытки», — посетовал украинский политик.

Зимой этого года Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух электростанциях. К этому времени запасы угля в стране уменьшились в пять раз и варьировались на уровне 500 тыс. тонн. Объем поставок из Минска составил 500 мегаватт.