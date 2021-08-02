МИД Франции изучает возможность предоставления убежища белорусской спортсменке

Европейские государства рассматривают возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской, сообщили в МИД Франции.

Ранее Тимановская возмутилась, что тренерский штаб олимпийской сборной Белоруссии заставил ее выступать в эстафете на 400 метров. По ее словам, она никогда не участвовала в подобном формате.

Позже Национальный олимпийский комитет Беларуси сообщил, что Тимановская прекращает участие в соревнованиях из-за эмоционально-психологического состояния. Спортсменка тут же запросила политическое убежище в Европе.