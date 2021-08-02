Стрелок Каменский стал лучшим в полуфинале на Олимпиаде в Токио

Российский стрелок Сергей Каменский вышел в финальную часть соревнований по стрельбе из винтовки с лучшим результатом на Олимпиаде в Токио.

Каменский оказался сильнее своих соперников в трех положениях. Спортсмены выполняли стрельбу из малокалиберной винтовки с 50 метров. Россиянин является одним из главных претендентов на олимпийское золото. Финальная часть турнира пройдет 2 августа. Начало — в 10:50 по московскому времени.

Ранее Виталина Бацарашкина стала олимпийской чемпионкой в Токио в двух дисциплинах. Россиянка стала лучшей стрельбе из пневматического оружия с 10 метров, а также с пистолета с 25 метров. Спортсменку уже лично поздравил президент России Владимир Путин.