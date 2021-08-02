Путин поздравил военнослужащих с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав с Днем Воздушно-десантных войск.

Российский лидер подчеркнул, что в Воздушно-десантных войсках всегда служили особенные люди, отличающиеся твердой закалкой.

"Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине", — сказал он.

Граждане России всегда могут рассчитывать на войска ВДВ. Они будут твердо стоять на страже национальных интересов страны, резюмировал Путин.