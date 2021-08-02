Сокращение поставок сырья российским "Газпромом" зафиксировано в ЕС

Портал Gas Infrastructure Europe сообщил, что российская энергетическая компания "Газпром" уменьшила поставки голубого топлива в Европу.

Закачка газа была сокращена холдингом с 31 июля 2021 года. Речь идет о крупнейших хранилищах, используемых "Газпромом": Хайдах (Австрия), Реден (Германия) и Бергмеер (Нидерланды). На утро 2 августа они были заполнены топливом на 20%, 9% и 16% соответственно.

В Европе наблюдается сложная ситуация на газовом рынке. Дефицит в хранилищах после холодной зимы был вызван очень жарким летом, пишет "Прайм". Цены на голубое топливо в ЕС в июле подскочили выше 500 долларов за тысячу кубометров.