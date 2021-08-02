ФАН рассказал об опасности последнего проекта ФБК "Умное голосование"

Сайт сторонников Алексея Навального "Умное голосование" продолжает работать в Сети, несмотря на блокировку всех остальных ресурсов Роскомнадзором.

Мосгорсуд признал экстремистскими все структуры блогера Навального, в том числе ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). При этом опасность для российских граждан продолжает нести активный сайт "Умное голосование". Сторонники Навального с 2018 года занимаются подрывом конституционного строя страны с помощью организации незаконных митингов, политических кампаний и развития проекта "УГ", информирует Федеральное агентство новостей.

Сегодня на продвижение проекта "Умное голосование" направлены все силы сторонников Навального, так как остальные ресурсы заблокированы. Администратором сайта является ООО "Страна приливов", которая по официальной информации продает одежду и канцтовары. Ее руководителем является бывший юрист ФБК Евгений Замятин. Только в 2019 году на счет компани было внесено более 8 млн рублей, что может быть финансированием на проведение деструктивной деятельности в России. Участие в проектах Навального, большая часть структур которого признаны экстремистскими, является опасным для простых россиян.

Кроме того, летом этого года на сайте появилась кнопка для сбора пожертвований. Жителям РФ предлагают перечислить деньги либо на биткоин-кошелек ФБК, либо на карту Сбербанка, владельцем которой, по всей видимости, является Леонид Волков. Однако этот призыв может подвести людей под статью 282.3 УК РФ "Финансирование экстремистской деятельности", ответственность по которой предусматривает срок до восьми лет.

Наконец, третья опасность касается лично простых сторонников осужденного блогера. Данные граждан, которые пользуются сайтом "Умное голосование", недостаточно защищены. Несколько раз уже были замечены утечки личных сведений, например, адресов электронной почты. С такой проблемой уже столкнулись жители Москвы, Петербурга, Саратовской области и Подмосковья.

ФАН в связи с многочисленными нарушениями российского законодательства подал заявление в правоохранительные органы с призывом заблокировать сайт. Заместитель генпрокурора РФ внес требование в Роскомнадзор заблокировать некоторые ресурсы, среди которых и сайт "Умного голосования". Ожидается вступление этого решения в силу.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России