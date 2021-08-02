Совместные российско-узбекистанские учения стартовали у границ с Афганистаном

Учения России и Узбекистана по отработке задач по обеспечению территориальной целостности начались на границе с Афганистаном. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Военные приступили к боевой подготовке на горном полигоне Термез, который находится в Сурхандарьинской области Узбекистана. С приветственным словом выступили заместитель начальника штаба Центрального военного округа генерал-майор Николай Терещенко и замминистра обороны Узбекистана полковник Кадыр Турсунов.

Терещенко и Турсунов пожелали военнослужащим успешной отработки взаимодействия в ходе выполнения учебно-боевых задач. Они выразили уверенность, что учения поспособствуют еще большему укреплению двустороннего сотрудничества между Россией и Узбекистаном.