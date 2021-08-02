Степанова и Баранова стали полуфиналистками в соревнованиях байдарок-двоек на ОИ

Представительницы российской команды Кира Степанова и Варвара Баранова стали полуфиналистками в соревнованиях байдарок-двоек на Олимпийских играх в Токио.

Предварительный заезд спортсменок закончился результатом 1 минута 47,874 секунды. Полуфиналистами стали два лучших экипажа из каждого квалификационного старта. Следующие этапы соревнования пройдут во вторник.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио состоялась 23 июля. Мероприятие прошло без гостей на трибунах из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.