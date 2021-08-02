Грузовой корабль "Прогресс МС-20" первым может полететь по одновитковой схеме

Одновитковая схема полета на МКС впервые может быть применена при запуске грузового корабля «Прогресс МС-20».

Отработка полета формально произойдет еще на двух грузовиках, „Прогресс МС-18“ и „Прогресс МС-19“, при успешных полетах на третьем можно сделать одновитковую схему. Отмечается, что "Прогресс МС-17" отработал выход на коэллиптическую орбиту необходимый для одновитковой схемы. Об этом рассказал начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин, пишет ТАСС.

По словам Муртазина, сейчас автономное сближение проходит практически по одному витку, поэтому нужно снизить его время до 20-25 минут. Он отметил, что снижение скорости космического корабля будет выполняться где-то с расстояния 2-2,5 км до МКС.