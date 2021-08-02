Эпидемиолог Тотолян объяснил невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу

Организмы некоторых людей невосприимчивы к коронавирусной инфекции, однако эта способность может исчезнуть. Об этом заявил эпидемиолог Арег Тотолян.

Ученые НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера выделили три маркера, один из которых указывает на самую надежную защиту от коронавируса. Им стал интерферон альфа. Тотолян предупредил, что иммунная система человека может ослабнуть, и тогда организм снова станет восприимчивым к COVID-19, передают "Известия".

"Это напоминает весы: на одной чаше факторы чувствительности, на другой — резистентности, и оценивать их нужно комплексно. К тому же сегодня эти весы могут работать так, а через полгода-год, после перенесенных стрессов и других причин, как со знаком плюс, так и со знаком минус, уже иначе", — отметил эпидемиолог.

Риск заражения инфекциями возрастает при хронических стрессах. При высоком содержании в организме интерферона альфа эта опасность снижается.