Жаркая погода в 35 градусов дойдет до нижней Волги и юга Урала

Аномально жаркая погода до 40 градусов по Цельсию прогнозируется на юге Центральной России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Ростовской и Астраханской областях прогнозируется до 42 градусов. Чуть ниже будет в Тамбовской, Курской, Воронежской и Белгородской областях — от 35 до 38 градусов.

"В центральном Черноземье будет везде очень жарко… В Липецкой области будет 38 градусов, в Саратовской области — до 40 градусов", — добавил Вильфанд в интервью РИА Новости.

На юге жаркая температура будет фиксироваться на протяжении всех рабочих дней. Аномальная погода дойдет до нижней Волги и юга Урала. Температура будет около 35 градусов.