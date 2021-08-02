Трамп намерен обнародовать доказательства нарушений на прошедших выборах США

Прошедшие в США выборы были проведены с многочисленными нарушениями, которых до этого в стране никогда не было. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

Он располагает соответствующими доказательствами и готов их обнародовать. Экс-президент обвинил прессу в недостоверном освещении выборов и призвал органы власти пересмотреть процесс голосования.

"Есть значительные и безусловные доказательства того, что проведение выборов было подорвано мошенничеством и нарушениями, которых наша страна никогда не видела раньше. Многое из этого уже стало достоянием общественности и значительно больше появится в ближайшем будущем", — говорится в сообщении Трампа.

Комитет по надзору и реформами Палаты представителей США недавно подготовил доклад, в котором говорится о давлении Трампа на министерство юстиции. Бывший президент требовал отменить результаты выборов.