Шойгу назвал отличительные навыки военнослужащих ВДВ

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск. Он назвал то, что отличает их от других российских подразделений.

Личный состав Воздушно-десантных войск, по словам Шойгу, отличает высокий уровень подготовки. Кроме того, военнослужащие обладают безупречным уровнем мастерства и умело пользуются современной военной техникой. Наконец, они готовы решительно действовать в любых условиях, даже самых неожиданных и сложных.

"Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов на благо России!" — добавил Шойгу.

Министр понадеялся, что военнослужащие будут и дальше эффективно прорабатывать все поставленные перед ними задачи. Сейчас они являются надежной опорой национальной безопасности страны.