Вертолет Ми-8 привлечен к тушению пожара в районе СНТ "Урал" Оренбурга

Пожар в районе СНТ "Урал" Оренбурга разгорелся около 12:50. Сейчас ликвидацией возгорания занимаются более 100 человек и около 35 единиц техники.

Дополнительный подвоз воды к месту происшествия организован при помощи инженерной техники, сообщили в региональном МЧС. На данный момент площадь возгорания сухой растительности и валежника составляет около 3 Га.

Специалисты сформировали четыре боевых участка для борьбы с огнем. Кроме того, для тушения привлечен вертолет Ми-8, который принадлежит МЧС России.