"Зенит" обыграл "Ростов" с преимуществом в два мяча

"Ростов" дома проиграл "Зениту" в матче второго тура Российской премьер-лиги со счетом 4:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

"Ростов" достойно выглядел на фоне чемпиона страны и боролся на каждом участке поля. Петербуржцы старались сделать свое преимущество комфортным, однако ростовчане постоянно были в роли догоняющих и не давали футболистам "Зенита" оторваться.

Первый тайм, как и второй, закончился со счетом 1:2 в пользу гостей. В составе победителей дублем отличился Александр Ерохин, еще по голу на свой счет записали Сердар Азмун и Вендел. У "Ростова" отличились Никита Комличенко и Максим Осипенко.