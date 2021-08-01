Громкие заявления Лашета о "Северном потоке — 2" не удивили депутата Панину

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет выступает в рамках партийной дисциплины. Такую точку зрения выразила депутат Госдумы РФ Елена Панина.

Лашет в одном из интервью пригрозил Москве санкциями из-за газопровода "Северный поток — 2", если Россия вдруг начнет проводить "агрессивную политику" в адрес Киева. Панина заметила, что громкие заявления Лашета не являются чем-то удивительным.

"В этой риторике нет ничего нового", — сказала депутат в беседе с РИА Новости.

Если Лашет займет пост канцлера Германии, то он будет придерживаться экономических интересов своей страны, а не Украины, добавила парламентарий.