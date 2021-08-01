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Главред World Economy назвал абсурдной реакцию "Яблока" на решение Центризбиркома

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Главред World Economy назвал абсурдной реакцию "Яблока" на решение Центризбиркома

Центризбирком потребовал от партии "Яблоко" маркировать агитационные материалы из-за связи двух кандидатов с деятельностью НКО, включенных в список иноагентов РФ.

Требование ЦИК вызвало у представителей партии возмущение. В объединении отметили, что решение Центризбиркома якобы является "индикатором, кого власть не хочет видеть в Госдуме".

Политолог и главный редактор издания World Economy Александр Сосновский заявил, что негативная реакция членов "Яблока" абсурдна. Партия выдвинула в качестве кандидатов юриста объединения "Мемориал" (включен Минюстом в перечень НКО-иноагентов) Марину Агальцову и экс-главу "Открытой России" (организация признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры) Андрея Пивоварова. Партийная верхушка должна была осознавать последствия таких действий, пояснил эксперт в беседе с журналистами Федерального агентства новостей.

Руководству "Яблока" стоит быть внимательнее к кандидатам и тщательно их отбирать, посоветовал Александр Сосновский.