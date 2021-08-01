Полиция Берлина задержала сотни человек на акциях ковид-диссидентов

Более четырех тысяч противников карантинных ограничений вышли 1 августа на улицы Берлина, несмотря на запрет властей проводить демонстрации в период пандемии.

Правоохранители провели около 500 задержаний. Стражи порядка старались не допустить большого наплыва людей. Активисты провоцировали полицию, пытаясь прорвать оцепление.

Сотрудникам полиции удалось держать ситуацию под контролем. Стражи порядка готовились использовать водометы и в ряде случаев применили перцовый газ. В настоящее время группа ковид-диссидентов численностью около 200 человек проводит митинг на площади Александерплац.