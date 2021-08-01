Не профессия, а призвание. Почему на похороны Сталина пригласили грузинских плакальщиц

Профессия плакальщиц издревле считалась востребованной и нужной обществу. Такая же традиция существовала во многих других государствах, включая Россию и Грузию.

При этом историки современности заверяют, что услугами этих женщин активно продолжали пользоваться и во времена СССР. К примеру, такой случай был зафиксирован во время прощания с вождем советского народа Иосифом Сталиным, который скончался 5 марта 1953 года.

Похороны Сталина состоялись через четыре дня после его смерти — 9 марта. Само же прощание продолжалось в течение трех дней и трех ночей. Возле гроба руководителя Советского Союза в почетном карауле стояли лидеры КПСС и правительства, среди которых — Вячеслав Молотов, Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Никита Хрущев, Климент Ворошилов и другие.

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Как сообщает портал «Русская семерка», один из первых Маршалов СССР Ворошилов выглядел потерянным и расстроенным, у члена Политбюро ЦК КПСС Берии подергивалось лицо, а будущий секретарь ЦК КПСС Хрущев едва успевал утирать слезы.

Однако эмоциональней всех был сын Сталина Василий, который рыдал над гробом отца. По рассказам многих очевидцев, вместе с ним плакала вся страна. Во многом это было связано с тем, что у советских граждан имя Сталина ассоциировалось с победой в Великой Отечественной войне.

Плакальщицы: миф или реальность

По некоторым свидетельствам, проститься с вождем пришло и несколько тысяч профессиональных плакальщиц. Якобы их специально привезли в Москву из Грузии отдельным авиарейсом для участия в церемонии.

Одетые во все черное женщины призваны были следовать за гробом и громко плакать, как того требовали грузинские традиции. Как правило, это были пожилые, но бодрые и артистичные представительницы слабого пола, которые при всем при этом свободно говорили и умели импровизировать.

По другой версии, грузинские плакальщицы прибыли в Москву вовсе не ради соблюдения древних традиций. Женщины должны были находиться в центре траурного шествия и рыдать как можно громче, чтобы их плач попал в радиотрансляцию. Это было особенно важно, чтобы поддержать трагические настроения по всей стране и усилить боль от утраты.

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Впрочем, ряд ученых полагает, что это не более, чем миф, так как в XX веке профессиональных плакальщиц уже не осталось. Тем не менее есть все основания полагать, что Великая Отечественная война послужила толчком к возобновлению старых обычаев. А в конце 1980-х годов женщины участвовали в похоронах космонавтов и советских вождей.

Справка ПС

Традиция приглашать профессиональных плакальщиц на похороны берет свое начало в Древнем Египте. Однако на Руси женщины, «испускавшие вопли» над телом покойника, получили известность как вопленицы. Их профессия была не только востребована, но и, в отличие от многих других государств, высоко ценилась в обществе.

Плач воплениц был призван «помочь» душе перейти в царство мертвых, чтобы та не осталась среди живых и не стала злым духом. Громкие причитания должны были отпугнуть темные силы, и для пущего эффекта плакальщицы распускали волосы, взлохмачивая их.