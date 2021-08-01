Террористическая организация "Дети огня" призналась в поджогах лесов на юге Турции

Признанная в Турции террористической организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов в стране.

Представители организации сделали заявление. В нем говорится, что они были вынуждены пойти на такой шаг, "поскольку турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем". Официальные лица Турции пока не прокомментировали это признание.

Власти сообщили, что число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших — до 864. Спасатели пытаются взять под контроль пять пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла.