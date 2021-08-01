Испытания новой российской вакцины от COVID-19 начнутся в сентябре

Новая российская вакцина от коронавируса разработана отечественными вирусологами. Ее тестирование запланировано на сентябрь 2021 года.

Новая вакцина от коронавируса "Бетувакс-Ков-2" разработана компанией "Институт стволовых клеток человека". Прежде чем тестирование вакцины будет начато, авторам предстоит получить разрешение Минздрава Российской Федерации.

Разработки нового препарата начались в августе прошлого года. Создатели предполагают использовать ее для людей из групп риска и для ревакцинации. В тестировании примут участие 116 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний. Доклинические исследования показали хороший уровень безопасности и эффективности препарата.