Форвард "Сан-Хосе" Эвандер Кейн подозревается в ставках на самого себя

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Эвандер Кейн подозревается в ставках на матчи со своим участием.

Об этом сообщила жена хоккеиста Анна Кейн. По ее словам, Эвандер оставил ее с дочкой и отправился отдыхать в лучшие отели Европы. Кейн заставил жену продать обручальное кольцо, чтобы делать ставки на матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с собственным участием.

Эвандер Кейн в прошлом сезоне НХЛ провел 56 матчей за "Шаркс". На счету форварда 49 (22+27) очков. Ранее Кейн подозревался в сексуальных домогательствах в отношении нескольких девушек, с которыми он познакомился в баре Баффало.