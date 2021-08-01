Голодовки и пикеты используются сторонниками Навального для привлечения внимания

После признания ФБК1 экстремистской организацией ее участники из последних сил пытаются привлечь внимание к "Умному голосованию" при помощи голодовок и пикетов.

Деятельность ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) признали экстремисткой в июне этого года. Теперь его сотрудники остались без шансов на активную работу в России и без финансовой поддержки, сообщает "ПолитЭксперт".

Те, кто оказались удачливее, уехали в Грузию или Литву, а другие продолжают противоправную деятельность на территории России. Одним из главных пунктов работы ФБК является привлечение внимания к "Умному голосованию". Для этого активисты выбрали проверенные методы: голодовка и пикеты.

Одной из первых на борьбу за свободу Навального встала экс-координатор ростовского штаба (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) Ксения Середкина.

"Я сегодня выхожу в одиночный пикет в своем городе в поддержку Навального. И буду выходить до тех пор, пока Алексей не окажется на свободе", — написала женщина в своем Twitter.

Подписчица из Чехии дистанционно поддержала Середкину: сфотографировалась в футболке с Навальным на фоне Масарикова университета. Напомним, что Середкина "прославилась" после апрельской акции, когда заявила, что полицейские, задержавшие ее в Ейске, якобы плохо с ней обращались.

Бывший координатор штаба Навального2 в Мурманске Виолетта Грудина пошла другим путем. Девушка выбрала голодовку, которая продолжается уже неделю. При этом псевдоактивистка находится под пристальным наблюдением врачей.

Леонид Волков продолжает критиковать избирательные кампании кандидатов после бегства в Литву. Сторонник Навального возмущается по поводу того, что потенциальные депутаты завоевывают внимание избирателей путем строительства детских площадок. Волков считает, что такой строительный "бум" не является показателем позитивных намерений.

"Задача депутата любого уровня заключается не в мелком строительстве, а в законодательной деятельности. Парламент — федеральный ли, региональный ли, местный ли — это законодательный и представительный орган. Он представляет интересы населения путем законотворческой деятельности в интересах этого населения. И еще путем контроля за деятельностью исполнительной властью", — пишет Волков в Фейсбуке.

При помощи подобных публикаций Волков отчаянно пытается привлечь внимание к "Умному Голосованию", которое якобы способно склонить россиян к "правильным" кандидатам.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

2 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны