Алексей Пушков не верит в желание Молдавии сотрудничать с Россией

Молдавский президент Майя Санду намерена сотрудничать с Румынией, а не с Россией, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Глава республики обнародовала фотографию с самой высокой точки Румынии, горы Молдовяну. Снимок сделан на фоне румынского флага.

"Эта фотография президента Молдавии и гражданки Румынии Майи Санду — очень доходчивый ответ на разговоры о том, что Санду, мол, может стать партнером для России", — заявил Пушков.

Сенатор считает, что смысл этой фотографии должен быть понятен и в Бухаресте, и в Москве. Иллюзиям в политике предаваться нельзя. Молдавия теперь предпочитает сотрудничать с Румынией.