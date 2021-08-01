Привязавшего возлюбленную веревкой к машине таксиста нашли мертвым под Петербургом

Мужчину, которого подозревали в жестоком убийстве матери двоих детей, нашли мертвым в лесу Большой Ижоры Ломоносовского района Ленинградской области.

Компетентные органы разбираются в обстоятельствах смерти мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве 43-летней возлюбленной, матери двоих детей. Тело таксиста нашли в машине, находящейся в лесу Ленинградской области, его еще будут опознавать, но, по данным "Невских новостей", погиб 44-летний горожанин, которым интересовалась полиция и Следственный комитет.

Напомним, тело 43-летней петербурженки нашли возле жилого дома на Пулковском шоссе вечером 27 июля. Оно было привязано за шею к припаркованному автомобилю. В убийстве горожанки заподозрили ее бывшего любовника. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.