Фактор Приднестровья. Почему президент Молдавии Санду ищет встречи с Путиным

Неоднократные попытки президента Молдавии Майи Санду встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным говорят о том, что основатель прозападной Партии действия и солидарности (ПДС) не оставляет попыток сохранить свое влияние на русскоязычную часть молдавского электората. К такому выводу пришли аналитики портала RuBaltic.

Эксперты полагают, что уверенная победа ПДС на досрочных выборах в парламент (партия набрала рекордные 52,8%) во многом была обусловлена громкими обещаниями Санду «побороть коррупцию» в стране и «реформировать судебную систему».

Однако молдавское общество больше волновал выбор основного внешнего союзника государства. Это подтвердилось и высокой поддержкой партии Санду со стороны молдавской диаспоры в Европе. Так, за ПДС отдали голос более 86% граждан республики, проживающих за рубежом.

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С другой стороны, во время предвыборной кампании Санду и поддерживающая ее партия не без успеха пытались привлечь в число своих сторонников русскоязычных граждан. Чтобы сохранить это влияние, проевропейской власти необходимо продемонстрировать позитивное взаимодействие с российской стороной, убеждены в издании.

«Тем более что после того, как осела пена предвыборных разглагольствований о “наведении порядка в стране” и “борьбе с коррупцией”, вопросы межгосударственных отношений Молдавии и России все так же занимают важное место в повестке дня», — говорится в статье.

В настоящий момент между государствами остался ряд нерешенных вопросов: продление таможенных льгот для молдавской сельхозпродукции в России и странах ЕАЭС, положение миллионов молдавских трудовых мигрантов в РФ, а также поставки российского природного газа в Молдавию. При этом до сих пор неизвестно, готова ли Санду обсуждать назревшие проблемы, рассуждают аналитики.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Не смотря на свое «желание» приехать в Москву, последние зарубежные поездки молдавского лидера были исключительно в западном направлении. Санду посетила не только Брюссель, Париж и Берлин, но даже Украину и Грузию, которые открыто проводят антироссийскую политику. К слову, с последними президент уже успела образовать так называемое «Ассоциативное трио».

«Очевидно, что, несмотря на объявленное дистанцирование от геополитической повестки, Майя Санду продолжает ее продвижение “тихой сапой”, причем делается это в направлении отнюдь не дружественном для России. Фактически под руководством Санду Молдавия принимает активное участие в формировании нового межгосударственного антироссийского объединения взамен несостоявшегося “Восточного партнерства”», — констатировали в RuBaltic.

Впрочем, это не мешает Санду периодически просить у России помощи для решения собственных проблем. К примеру, в конце марта Молдавия изъявила желание получить более быстрый доступ к российской вакцине «Спутник V». К тому же встреча с Путиным поможет Санду повысить имидж в глазах русскоязычной части населения страны, добавили аналитики.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Однако камнем преткновения в «прагматичных отношениях» между Кишиневом и Москвой остается конфликт в Приднестровье, в частности вопрос его окончательного урегулирования и нахождения в регионе российских миротворцев.

Сразу после победы на президентских выборах Санду выразила уверенность, что стороны непременно найдут «формат решения конфликта», но он должен подразумевать вывод российских войск с территории Молдавии. Это означает, что руководство страны не планирует реально разрешить конфликт, поскольку в таком случае избирательные голоса приднестровцев перекроют европейскую диаспору.

«Именно поэтому во время выборов в ноябре прошлого года сторонники ПДС блокировали проезд приднестровцев к избирательным участкам, открытым для них на правом берегу Днестра. Руководил этой “операцией” Игорь Гросу, сменивший Санду на посту лидера ПДС. Любые меры по этой тематике, которые обозначит глава государства, будут единодушно поддержаны парламентским большинством и правительством Молдавии», — утверждают эксперты.

Федеральное агентство новостей / Артем Кулекин

29 июля глава ПДС Игорь Гросу стал спикером молдавского парламента — его кандидатуру поддержали 64 депутата единогласно. По словам председателя временной комиссии по выбору спикера законодательного органа Сергея Литвиненко, Гросу был единственным кандидатом на эту должность.