Суд назначил меру пресечения владелице фитнес-клуба, где погибла дочь актера Конкина

Басманный суд назначил владелице фитнес-клуба, в котором погибла дочь актера Владимира Конкина София, меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Уголовное дело завели по факту инцидента. Адвокаты Конкина заявили гражданский иск с требованием возместить ущерб в размере 11 млн рублей, сообщила представляющая интересы потерпевшего правозащитник Юлия Нитченко.

София Конкина скончалась 22 сентября 2020 года в результате утопления в бассейне. Врачи пытались оказать девушке необходимую помощь, однако спасти ее не удалось. Эксперты проверяют своевременность действий медиков, добавила Нитченко.