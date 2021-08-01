Повреждения фюзеляжа опровергают версию о "Буке" в деле MH17

Голландские эксперты упустили важные улики, которые раскрывают правду о крушении малайзийского самолета, следовавшего рейсом MH17, заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Достаточно взглянуть на снимки, где запечатлены осколки фюзеляжа, чтобы понять, что версия с ЗРК "Бук" недостоверна, подчеркнул Антипов. На фотографиях заметно, что корпус подвергся воздействию пробоев кипящего металла, а такое не могло произойти при попадании ракеты.

"Где это видано, где это слыхано, чтобы конструкция "Бука" при его подрыве расплавлялась на мельчайшие металлические фрагменты?" — возмутился Юрий Антипов.

Подобные повреждения фюзеляжа говорят о том, что взрыв произошел внутри самолета. Однако голландские эксперты игнорируют детали разрушения корпуса лайнера и вводят следствие в заблуждение, сетует Антипов. Если бы специалисты подробно изучили причину появления таких повреждений, то смогли бы выявить состав взрывчатого вещества, заключил техэксперт.

Пассажирский авиалайнер, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области в 2014 году. На борту лайнера находились 298 человек. Никто не выжил. Расследование авиакатастрофы продолжается уже шесть лет.