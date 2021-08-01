Еще три человека стали жертвами ЧП на химкомбинате "Каменский"

Количество жертв на химкомбинате в Ростовской области, где произошел пожар, выросло до четырех человек.

ЧП произошло 29 июля на химкомбинате "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский. Семеро сотрудников предприятия получили ожоги в результате аварии и возникшего после нее пожара. Все попали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Позднее Минпромторг РФ сообщил, что технологическая операция, во время которой произошло возгорание, не предполагает нахождения людей в цеху.

ФКП "Комбинат "Каменский" занимается производством оружия и боеприпасов. Владельцем предприятия является Минпромторг России.