Онищенко обосновал влияние кишечных микробов на длительность жизни человека

Одним из основных, но не самым главным секретом долгой жизни служат кишечные микробы, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Депутат, будучи заслуженным врачом РФ, дал экспертную оценку выводам американских и японских биологов о том, что в организмах долгожителей находится больше уникальных кишечных микробов. По его словам, в человеке находится минимум 2,5 килограмма того, что специалисты называют нормофлорой кишечника. Это микробы, помогающие человеку жить, переваривать пищу. С ними нормально функционирует желудочно-кишечный тракт, через который человек получает все, кроме кислорода, передает слова Онищенко ФАН.

Он обратил внимание, что не стоит недооценивать значение окружающей среды.

"Человек появляется на свет стерильным. Родился, закричал, и первые микробы с воздухом попали в его легкие. Многое зависит от того, как он живет с первого дня", — пояснил парламентарий.

Также собеседник издания напомнил, что вред здоровью человека может нанести самолечение. При бессистемном приеме антибиотиков наступает полное уничтожение микрофлоры кишечника, а ее восстановление занимает долгое время.