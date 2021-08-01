Медики объяснили, от каких болезней защищает кофе по тибетскому рецепту

Тибетский рецепт приготовления кофе известен еще с VII века. Современные медики видят в этом напитке огромную пользу для здоровья.

Свой напиток жители Тибета готовят с использованием топленого масла. Традиционно масло получают из коровьего молока, но иногда — из овечьего. В процессе приготовления в топленом масле остается незначительное количество казеина и лактозы, поэтому кофе с маслом могут пить люди, имеющие плохую переносимость молочных продуктов.

Добавление масла в кофе может улучшить здоровье кишечника, так как этот продукт содержит жирные кислоты, обладающие противовоспалительным эффектом. Топленое масло содержит комплекс омега-жирных кислот, что благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему и защищает от ишемической болезни. Кроме того, это ценный продукт по количеству содержащихся в нем витаминов. А за счет содержания жиров полезные вещества лучше усваиваются организмом.