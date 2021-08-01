Baijiahao: «болезненный» удар России по самолюбию США впечатлил китайцев

За последнее время Россия серьезно огорчила США: сначала она «нанесла удар» по американским диппредставительствам в РФ, а затем — по разведывательным службам. Окончательную точку в противостоянии двух держав поставил Китай, выступивший на стороне Москвы. К такому выводу пришли эксперты издания Baijiahao.

Аналитики обратили внимание, что в американо-российских отношениях давно наметился разлад: стороны не только расходятся по ключевым вопросам, но и довольно тяжело идут на компромиссы. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве слегка разрядила обстановку, однако едва ли смогла исправить положение.

«Американский президент Байден получил несколько неприятных сообщений, сперва Россия жестко ответила на санкции, а затем к ней подключился Китай», — констатировали обозреватели Baijiahao.

kremlin.ru / Администрация президента России

Эксперты напомнили, что в середине апреля Москва довольно жестко отреагировала на западные санкции, прекратив нанимать на работу в диппредставительства США граждан России и третьих стран. По словам главы МИД Сергея Лаврова, такая практика широко используется Вашингтоном, поэтому руководство вводит паритет в этом вопросе.

«Мы запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в соответствии с российским законодательством, включая трудовой кодекс, процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран», — цитируют Лаврова РИА Новости.

Так, с 1 августа в американских посольствах и консульствах смогут работать лишь те, у кого есть гражданство США. Эксперты из Китая полагают, что подобное решение стало болезненным ударом по самолюбию Вашингтона.

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«Маневр России равносилен предъявлению ультиматуму США. Она показала, что американской разведке не стоит даже думать о том, чтобы пытаться привлечь на свою сторону российских граждан. Если дипломатическая миссия США хочет сохранить статус-кво, она должна использовать персонал из США», — убеждены эксперты.

Кроме того, в Baijiahao указали на недавнее заявление главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. В эфире You-Tube канала «Соловьев Live» он рассказал о россиянах, которые приезжают в США и предлагают там ввести санкции против РФ.

Нарышкин окрестил это «предательством своей страны и своего народа», однако подчеркнул, что таких людей подавляющее меньшинство. Впрочем, американская разведка, по его словам, «их видит».

Mass Communications Specialist 1st Class Samuel Souvannason / Navy

В Baijiahao утверждают, что раскрытие подобных сведений со стороны СВР не сулит Вашингтону ничего хорошего. Заявление Нарышкина фактически демонстрирует, что Москва готова пойти на ответные меры в отношении Запада.

В свою очередь Китай призвал специалистов Всемирной организации здравоохранения провести расследование в отношении секретной военной лаборатории Форт-Детрик, рядом с которой зафиксировали вспышку пневмонии загадочного происхождения. Аналитики полагают, что заболевание могла спровоцировать утечка биологического вещества из секретного военного объекта США.

«Американские спецслужбы проводили биологические эксперименты в Форт-Детрике, в том числе и с использованием боевых веществ. В 2019 году база была внезапно закрыта, а рядом с ней была зафиксирована вспышка респираторных заболеваний», — подытожили китайские эксперты.

Ранее в США объяснили, почему Джо Байден отказался вводить санкции в отношении «Северного потока — 2». По утверждению издания Foreign Policy, американский лидер решил таким образом защитить местные компании.