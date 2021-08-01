Baijiahao: «болезненный» удар России по самолюбию США впечатлил китайцев

За последнее время Россия серьезно огорчила США: сначала она «нанесла удар» по американским диппредставительствам в РФ, а затем — по разведывательным службам. Окончательную точку в противостоянии двух держав поставил Китай, выступивший на стороне Москвы. К такому выводу пришли эксперты издания Baijiahao.
Аналитики обратили внимание, что в американо-российских отношениях давно наметился разлад: стороны не только расходятся по ключевым вопросам, но и довольно тяжело идут на компромиссы. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве слегка разрядила обстановку, однако едва ли смогла исправить положение.
«Американский президент Байден получил несколько неприятных сообщений, сперва Россия жестко ответила на санкции, а затем к ней подключился Китай», — констатировали обозреватели Baijiahao.
Эксперты напомнили, что в середине апреля Москва довольно жестко отреагировала на западные санкции, прекратив нанимать на работу в диппредставительства США граждан России и третьих стран. По словам главы МИД Сергея Лаврова, такая практика широко используется Вашингтоном, поэтому руководство вводит паритет в этом вопросе.
«Мы запускаем процедуру в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, в соответствии с российским законодательством, включая трудовой кодекс, процедуру, которая призвана прекратить практику найма на работу в американские диппредставительства в России граждан России и третьих стран», — цитируют Лаврова РИА Новости.
Так, с 1 августа в американских посольствах и консульствах смогут работать лишь те, у кого есть гражданство США. Эксперты из Китая полагают, что подобное решение стало болезненным ударом по самолюбию Вашингтона.
«Маневр России равносилен предъявлению ультиматуму США. Она показала, что американской разведке не стоит даже думать о том, чтобы пытаться привлечь на свою сторону российских граждан. Если дипломатическая миссия США хочет сохранить статус-кво, она должна использовать персонал из США», — убеждены эксперты.
Кроме того, в Baijiahao указали на недавнее заявление главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. В эфире You-Tube канала «Соловьев Live» он рассказал о россиянах, которые приезжают в США и предлагают там ввести санкции против РФ.
Нарышкин окрестил это «предательством своей страны и своего народа», однако подчеркнул, что таких людей подавляющее меньшинство. Впрочем, американская разведка, по его словам, «их видит».
В Baijiahao утверждают, что раскрытие подобных сведений со стороны СВР не сулит Вашингтону ничего хорошего. Заявление Нарышкина фактически демонстрирует, что Москва готова пойти на ответные меры в отношении Запада.
В свою очередь Китай призвал специалистов Всемирной организации здравоохранения провести расследование в отношении секретной военной лаборатории Форт-Детрик, рядом с которой зафиксировали вспышку пневмонии загадочного происхождения. Аналитики полагают, что заболевание могла спровоцировать утечка биологического вещества из секретного военного объекта США.
«Американские спецслужбы проводили биологические эксперименты в Форт-Детрике, в том числе и с использованием боевых веществ. В 2019 году база была внезапно закрыта, а рядом с ней была зафиксирована вспышка респираторных заболеваний», — подытожили китайские эксперты.
Ранее в США объяснили, почему Джо Байден отказался вводить санкции в отношении «Северного потока — 2». По утверждению издания Foreign Policy, американский лидер решил таким образом защитить местные компании.