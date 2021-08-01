СК возбудил уголовное дело о похищении школьницы из Вологды

Юная жительница Вологды переписывалась с незнакомкой в соцсетях. Первая встреча закончилось похищением.

По данным регионального СУ СК России, 12-летняя вологжанка познакомилась в Instagram с пользователем, который представился ей несовершеннолетней жительницей Московской области. Вскоре собеседники решили встретиться.

Утром 30 июля на встречу с девочкой приехал мужчина, который смог убедить ее в том, что является родственником ее знакомой из Сети. В итоге ребенок оказалась в доме похитителя в Московской области.

Правоохранители оперативно вычислили местонахождение ребенка, сейчас она находится с родителями. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего".