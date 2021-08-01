В ситуации с белорусской легкоатлеткой разбирается МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что изучает ситуацию с отстраненной от соревнований белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.

В пресс-службе МОК рассказали, что представители организации обратились за разъяснениями в Национальный олимпийский комитет Беларуси (НОК), пишет ТАСС. Легкоатлетка ранее опубликовала видео в соцсетях, в котором обвинила руководство НОК в непрофессионализме.

По словам Тимановской, ее заставляли бежать эстафету 4×400, хотя девушка к этой дисциплине даже не готовилась. Белорусские СМИ отреагировали на публикацию спортсменки, заявив, что она несдержанная.

Позднее стало известно, что ее отстранили от участия в Олимпиаде и попросили вернуться на родину. Однако 24-летняя Тимановская в эфире "Еврорадио" заявила, что не хочет лететь в Минск и попытается получить политическое убежище в посольстве Австрии в Японии.