Президент ВФП Сальников прокомментировал словесную перепалку между Чепиком и Губерниевым

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников высказался о перепалке между Дмитрием Губерниевым и тренером сборной Сергеем Чепиком.

Сборная России по плаванию завершила свое выступление на летних Олимпийских играх в Токио. Многие эксперты ожидали лучших стартов в исполнении Юлии Ефимовой, Мартина Малютина и других.

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев считает, что именно главный тренер сборной России по плаванию виноват в таком результате, о чем заявил лично специалисту. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников призвал дать всем время, чтобы можно было вынести объективную оценку случившемуся.

"Сейчас всем нужно успокоиться и провести анализ выступления уже на холодную голову", — сказал Сальников в интервью "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что Евгений Рылов еще не принял решения по поводу своего выступления на летних Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в столице Франции летом 2024 года. Сейчас нужно отдохнуть и уже потом думать, что делать дальше, отметил олимпийский чемпион.