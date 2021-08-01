Собянин выделил главный фактор для введения новых ограничений по COVID-19 в Москве

Власти Москвы ориентируются только на один фактор при принятии решения о новых ограничениях по коронавирусу в городе, заявил мэр Сергей Собянин.

Столичные специалисты внимательно следят за распространением заболевания и числом госпиталей пациентов с COVID-19 в городские клиники. Высокая заполняемость коек в таких медучреждениях играет ключевую роль в решении о введении новых мер по нераспространению COVID-19, объяснил Собянин.

Положительный результат теста на коронавирус получили 1,5 млн жителей Москвы с начала 2020 года. Из них 1,3 млн человек уже вылечились. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в столице с января 2021 года.