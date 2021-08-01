Депутат Вострецов предложил десантникам отметить День ВДВ в Петербурге без массовых сборов

Празднование Дня ВДВ в Петербурге следует проводить со строгим учетом рекомендаций Роспотребнадзора, заявил депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов.

Законодатель высказал свое мнение о проведении праздника 2 августа в интервью ФАН. Вострецов напомнил, что массовые мероприятия в Петербурге в День ВДВ проводиться не будут, а представители городского водоканала пообещали отключать воду в фонтанах в случае, если люди будут игнорировать просьбы не купаться в них.

Вострецов назвал День ВДВ "уважаемым и серьезным праздником", но призвал помнить о необходимости ограничений из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"Если есть опасность заражения, то, конечно же, любые меры справедливы. Каждый регион принимает их, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию — насколько она сложная и серьезная. Можно собраться с друзьями-сослуживцами, например, дома, на даче", — предложил депутат.

По словам Вострецова, в России до сих нет коллективного иммунитета, поэтому советы Роспотребнадзора следует воспринимать максимально серьезно и избегать массовых сборов не только в праздничные дни.